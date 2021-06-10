ВИДЕО | Депутаты Рийгикогу заседали всю ночь. Все из-за EKRE

Сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что для новой базы дополнительного сбора данных проводиться не будет, речь идет о техническом решении для объединении тех данных, которыми уже располагает государство и которые будет получать в будущем. Это отпечатки пальцев и фотографии, которые заносятся в базу, например, когда человек ходатайствует о новых документах, либо когда в отношении него возбуждено производство.