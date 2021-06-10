Новости Эстонии
10.06.2021, 13:11

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Депутаты Рийгикогу заседали всю ночь. Все из-за EKRE

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Для того, чтобы воспрепятствовать принятию законопроекта ABIS (создание единой базы биометрических данных) до летнего отпуска Рийгикогу, депутаты от EKRE начали вчера внедрение тактики затягивания заседаний.

Таким образом, начавшееся вчера после обеда заседание продолжается до сих пор. Смотрите видео!

Сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что для новой базы дополнительного сбора данных проводиться не будет, речь идет о техническом решении для объединении тех данных, которыми уже располагает государство и которые будет получать в будущем. Это отпечатки пальцев и фотографии, которые заносятся в базу, например, когда человек ходатайствует о новых документах, либо когда в отношении него возбуждено производство.

Как мы писали вчера, EKRE выступает против законопроекта, по которому все находящиеся в распоряжении государства биометрические данные людей (отпечатки пальцев, фото для документов и т. д.) будут объединены. Примечательно, что этот законопроект инициировал не кто иной, как Март Хельме в бытность министром внутренних дел.

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