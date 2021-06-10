ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Депутаты Рийгикогу заседали всю ночь. Все из-за EKRE(6)
Таким образом, начавшееся вчера после обеда заседание продолжается до сих пор. Смотрите видео!
Сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что для новой базы дополнительного сбора данных проводиться не будет, речь идет о техническом решении для объединении тех данных, которыми уже располагает государство и которые будет получать в будущем. Это отпечатки пальцев и фотографии, которые заносятся в базу, например, когда человек ходатайствует о новых документах, либо когда в отношении него возбуждено производство.
Как мы писали вчера, EKRE выступает против законопроекта, по которому все находящиеся в распоряжении государства биометрические данные людей (отпечатки пальцев, фото для документов и т. д.) будут объединены. Примечательно, что этот законопроект инициировал не кто иной, как Март Хельме в бытность министром внутренних дел.