Блог эстонской молодежи о жизни в стране
11.06.2021, 09:00

8 мест в Эстонии, куда можно недорого съездить на выходных

 
Screenshot YouTube
Авторы молодежного блога составили список интересных мест Эстонии, которые не потребуют от вас больших денежных трат. Кстати, подписаться на блог ребят можно в Instagram.

Карьер Румму


Чем заняться:

Купаться, исследовать окрестности, фотографироваться, сходить на экскурсию в заброшенную тюрьму.

Как добраться:

Автобус 146, билет обойдется примерно в 3€.

Вильянди


Чем заняться:

Полазать по развалинам крепости, погулять по самому городку и осмотреться (Вильяндиский мост, церквушки, замковый парк, парк музыкальных инструментов), искупаться в Вильяндиском озере.

Как добраться:

Поезд Tallinn - Viljandi, билет 7.74-10.50€, в зависимости от возраста и различных скидок.

Автобус Tallinna bussijaam - Viljandi bussijaam, стоимость билета 9-10€, в зависимости от времени и рейса.

Пярну


Чем заняться:

Гулять по городу, посчитать количество памятников, которые вы встретите на своём пути (их там немало), дойти до моря и пройтись по променаду, провести день в водном парке Tervise Paradiis.

Как добраться:

Автобус Tallinna bussijaam - Pärnu bussijaam, стоимость билета 5-10€, в зависимости от скидок и рейсов.

Хаапсалу


Чем заняться:

Гулять по атмосферным улочкам старого Хаапсалу, посетить епископский полуразрушенный замок, погулять по променаду и посидеть на скамейке Чайковского (в наушниках можно поставить его же сюиту "Воспоминание о Гапсале").

Как добраться:

Автобус Tallinna bussijaam - Haapsalu bussijaam, билеты 5.10-9€, в зависимости от рейса и времени.

Нарва


Чем заняться:

Помимо прогулки по городу и по новому променаду можно посетить Нарвский замок, где находится городской музей, а летом проводятся исторические реконструкции. Также из Нарвы можно на бесплатном автобусе или на такси за ~10€ доехать до маленького приморского Нарва-Йыесуу, где можно посетить спа и пляж.

Как добраться:

На автобусе или на поезде, всё за ~10€.

Остров Аэгна


Чем заняться:

Любоваться природой, гулять, лазать по старым заброшенным оборонительным сооружениям, отдыхать с палатками (есть специальные места для костров на северной части острова), купаться.

Как добраться:

На пароме (посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте veeteed.com), билет обойдётся в 1.2-3€.

Деревня Викингов


Чем заняться:

Деревня предлагает спальные места, таверну, бани и ряд мероприятий и развлекательных программ для всех возрастов.

Как добраться:

Автобусы 138 и 139.

Тропы здоровья RMK


Чем заняться:

Собственно, гулять по тропам. Их много, они все разной протяжённости и проходят вдоль разных мест, оборудованы биваками, туалетами и информационными щитами с упоминанием достопримечательностей.

Информацию и маршруты можно найти в гугле по запросу “RMK rajad”.

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