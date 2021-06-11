8 мест в Эстонии, куда можно недорого съездить на выходных
Карьер Румму
Чем заняться:
Купаться, исследовать окрестности, фотографироваться, сходить на экскурсию в заброшенную тюрьму.
Как добраться:
Автобус 146, билет обойдется примерно в 3€.
Вильянди
Чем заняться:
Полазать по развалинам крепости, погулять по самому городку и осмотреться (Вильяндиский мост, церквушки, замковый парк, парк музыкальных инструментов), искупаться в Вильяндиском озере.
Как добраться:
Поезд Tallinn - Viljandi, билет 7.74-10.50€, в зависимости от возраста и различных скидок.
Автобус Tallinna bussijaam - Viljandi bussijaam, стоимость билета 9-10€, в зависимости от времени и рейса.
Пярну
Чем заняться:
Гулять по городу, посчитать количество памятников, которые вы встретите на своём пути (их там немало), дойти до моря и пройтись по променаду, провести день в водном парке Tervise Paradiis.
Как добраться:
Автобус Tallinna bussijaam - Pärnu bussijaam, стоимость билета 5-10€, в зависимости от скидок и рейсов.
Хаапсалу
Чем заняться:
Гулять по атмосферным улочкам старого Хаапсалу, посетить епископский полуразрушенный замок, погулять по променаду и посидеть на скамейке Чайковского (в наушниках можно поставить его же сюиту "Воспоминание о Гапсале").
Как добраться:
Автобус Tallinna bussijaam - Haapsalu bussijaam, билеты 5.10-9€, в зависимости от рейса и времени.
Нарва
Чем заняться:
Помимо прогулки по городу и по новому променаду можно посетить Нарвский замок, где находится городской музей, а летом проводятся исторические реконструкции. Также из Нарвы можно на бесплатном автобусе или на такси за ~10€ доехать до маленького приморского Нарва-Йыесуу, где можно посетить спа и пляж.
Как добраться:
На автобусе или на поезде, всё за ~10€.
Остров Аэгна
Чем заняться:
Любоваться природой, гулять, лазать по старым заброшенным оборонительным сооружениям, отдыхать с палатками (есть специальные места для костров на северной части острова), купаться.
Как добраться:
На пароме (посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте veeteed.com), билет обойдётся в 1.2-3€.
Деревня Викингов
Чем заняться:
Деревня предлагает спальные места, таверну, бани и ряд мероприятий и развлекательных программ для всех возрастов.
Как добраться:
Автобусы 138 и 139.
Тропы здоровья RMK
Чем заняться:
Собственно, гулять по тропам. Их много, они все разной протяжённости и проходят вдоль разных мест, оборудованы биваками, туалетами и информационными щитами с упоминанием достопримечательностей.
Информацию и маршруты можно найти в гугле по запросу “RMK rajad”.
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