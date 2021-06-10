СЕГОДНЯ: 83 года без победы. Сумеет ли Эстония выиграть Балтийский турнир?

В матче открытия Балтийского турнира сборная Эстония победила на прошлой неделе в гостях Литву - 1:0. Латвия также разобралась с литовцами - 3:1.

Последний раз сборная Эстония выигрывала Балтийский турнир в 1938 году. Чтобы занять первое место, подопечным Томаса Хяберли необходимо побеждать на "А Ле Кок Арене" Латвию. На матч будут допущены 750 зрителей.