10.06.2021, 12:15
СЕГОДНЯ: 83 года без победы. Сумеет ли Эстония выиграть Балтийский турнир?
Foto: Jose Ignacio De Juan, Jalgpall.ee
В заключительном матче Балтийского турнира футболисты сборной Эстонии принимают на "А Ле Кок Арене" Латвию (начало в 19:00).
В матче открытия Балтийского турнира сборная Эстония победила на прошлой неделе в гостях Литву - 1:0. Латвия также разобралась с литовцами - 3:1.
Последний раз сборная Эстония выигрывала Балтийский турнир в 1938 году. Чтобы занять первое место, подопечным Томаса Хяберли необходимо побеждать на "А Ле Кок Арене" Латвию. На матч будут допущены 750 зрителей.
Накануне поединка в Таллинне сборная Латвии проиграла в гостях контрольный матч Германии - 1:7 (0:5).