ОПРОС RUSDELFI | Будете ли вы следить за чемпионатом Европы по футболу?

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Встреча между сборными Турции и Италии пройдёт в пятницу, 11 июня, на Олимпийском стадионе в Риме — домашней арене ”Лацио” и ”Ромы”. На трибунах, по оценкам прессы, ожидается порядка 30 тысяч зрителей. Финал турнира состоится 11 июля в Лондоне.