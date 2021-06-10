10.06.2021, 11:54
ОПРОС RUSDELFI | Будете ли вы следить за чемпионатом Европы по футболу?(5)
Foto: Hendrik Osula
Уже завтра стартует чемпионат Европы по футболу. Мы ждали его еще год назад, но лучше поздно, чем отменить турнир. Или всё-таки не лучше? Вы собираетесь следить за матчами Евро?
RusDelfi проводит опрос, насколько внимательно вы прильнете к экранам телевизоров летними вечерами?
Еще больше про чемпионат Европы по футболу читайте ЗДЕСЬ.
Встреча между сборными Турции и Италии пройдёт в пятницу, 11 июня, на Олимпийском стадионе в Риме — домашней арене ”Лацио” и ”Ромы”. На трибунах, по оценкам прессы, ожидается порядка 30 тысяч зрителей. Финал турнира состоится 11 июля в Лондоне.