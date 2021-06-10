ВИДЕО | ”Никто не хочет стать человеком, который привезет в Эстонию новый штамм”. Правительство рассказало о новых решениях

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристиан Яани и министр обороны Калле Лаанет. Присутствие министра здоровья и труда Танеля Кийка зависит от того, успеет ли парламент к этому времени завершить первое чтение поправок к законам о трудовом договоре и налогообложении.

Каллас сказала, что по-прежнему начинает пресс-конференцию с эпидемиологического обзора, но теперь в положительном ключе. Она отметила, что все показатели улучшились, что позволило смягчить ограничения раньше.

Было принято решение, что следующие смягчения начнут действовать уже с завтрашнего дня.

Каллас отметила, что в любом случае не стоит терять бдительность, поскольку появляются все новые штаммы. Также она выразился надежду, что те, кто еще не вакцинировался, сделают это в течение лета.

Министр Кийк сказал в свою очередь, что путешествовать становится все проще, особенно внутри ЕС. При этом по возможности следует выбирать либо Эстонию, либо близлежащие государства, поскольку в экзотических странах могут распространяться новые штаммы коронавируса.

”Никто из нас не хочет стать тем человеком, который привезет новый штамм в Эстонию”, — отметил Кийк.

Кристиан Яани затронул тему единой базы биометрических данных. Он подчеркнул, что дополнительного сбора данных не будет, речь идет о техническом решении для объединении тех данных, которыми уже располагает государство и которые будет получать в будущем. Это отпечатки пальцев и фотографии, которые заносятся в базу, например, когда человек ходатайствует о новых документах, либо когда в отношении него возбуждено производство.

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