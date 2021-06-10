ФОТО | Начался суд по делу о захвате логистической фирмы

Все началось с того, что в начале июля 2018 года транспортно-логистическая кампания Via3L Spedition обвинила двух бывших членов правления Элмера Масса и Лаури Латта в масштабном воровстве.

Предприятие подозревает, что все происходило при содействии других работников. ”Вынесено практически все необходимое для оказания услуг, поэтому на данный момент мы не можем качественно обслужить Вас. Мы делаем все, что от нас зависит, для исправления ситуации и устранения причиненных Вам неудобств”, — написало тогда новое руководство фирмы своим партнерам.

Новый член правления Via3L Spediton Меэлис Сааресалу сказал тогда, что речь идет о самой масштабной в Эстонии попытке перехвата фирмы за последнее время. ”Я называю это попыткой потому, что владельцы надеются и делают все, чтобы сохранить бизнес. Via3L Spedition OÜ — это фирма с годовым оборотом в 20 млн евро и не одной тысячью клиентов. По состоянию на понедельник под контролем владельцев осталась лишь кое-какая офисная мебель”, — сообщил он. Ушло как физическое имущество, отношения с клиентами, так и вся команда. ”В субботу правление предоставило прошение об отставке. В понедельник на внеочередном собрании пайщиков они были отозваны, а после этого украли весь бизнес”.

Теперь дело дошло до суда. Прокуратура обвиняет двух бывших руководителей предприятия — 48-летнего Элмера и 34-летнего Лаури — в том, что они с начала 2018 года по июль того же года злоупотребляли в качестве членов правления доверием, намеренно нарушив исходящие из закона обязательства лояльности, прилежности и оповещения.

Согласно обвинению, Элмер и Лаури в начале 2018 года начали действовать против коммерческих интересов потерпевшей стороны и стали переводить коммерческую деятельность предприятия, в т.ч. работников и заказы клиентов, в новую конкурирующую фирму. Помимо прочего отмечается, что новое предприятие обманным путем получило себе заказов на 6 млн евро от клиентов потерпевшей стороны. Неполученная прибыль составила около 210 000 евро.

В случае обвинительного приговора подсудимых ждет штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.