Аллик: в Эстонии президент должен быть на поколение старше, чем премьер-министр

Он привел в пример Тийта Вяхи: ”Если говорить о премьер-министре Вяхи, то его слово действительно имело вес в правительстве, хотя у нас было коалиционное правительство, сначала с Центристской партий, а потом с Партией реформ. Его слово имел вес и в стране, так как если он что-то обещал, то люди знали, что так и будет”, — говорит Аллик.

”Сейчас же премьер-министр даже не является капитаном команды, в коалиции он просто человек, который ищет точки соприкосновения на низком уровне. Это означает, что правительство не может принимать серьезные решения”.

По словам Аллика, сейчас в правительство попадают относительно случайные люди. ”Простите, но даже в сложные времена оккупации министром не становился случайный человек. Конечно, он должен был быть, скажем так, ”идеологически сильным”, но при этом и сильным министром в своей области”.

Что касается предстоящих президентских выборов, то главой государства, по его мнению, должен стать человек с большим опытом. ”Мне кажется, что в такой парламентской республике как Эстония президент должен быть на поколение старше, чем премьер-министр. Задача президента — играть роль своего рода политического верховного судьи, отца нации или как вам угодно. Это было присуще Леннарту Мери и Арнольду Рюйтелю, такая разница с премьер-министрами в поколение”, — отметил Аллик.