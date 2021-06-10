Десятки тысяч жителей Эстонии должны оплатить старые штрафы за парковку

Общая сумма штрафов составляет 2 млн евро. Производства касаются около 40 000 лиц и около 70 000 штрафов. По словам исполнительного директора EuroPark Карола Кованена, назначение штрафов — далеко не главная их задача, тем не менее большая часть прибыли предприятия происходит именно из платы за парковку.

”Безусловно, мы бы хотели разослать людям требования о штрафе раньше, но такой возможности просто не было. Теперь какое-то время мы будем заниматься урегулированием истории. Понятно, что многолетний штраф может оказаться сюрпризом”, — говорит Кованен.

Он отмечает, что EuroPark хочет разрешить проблемы с долгами полюбовно и напоминания высылаются без требования об интрессах, хотя закон это позволяет.

Другой крупный оператор платных парковок AS Ühisteenused не согласился обнародовать данные о задолженностях по штрафам.