За сутки в Эстонии выявлено 54 случая заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 24 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 18 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось девять, в Пярнумаа — пять, в Рапламаа — четыре, в Вырумаа — три, в Вильяндимаа — два, на Хийумаа, в Ляэнемаа, Пылвамаа и Тартумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 90,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,2%.

По состоянию на утро 10 июня в больницах находится 62 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается девять пациентов, из которых на управляемом дыхании шесть человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего две.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 44 человека (71%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 85-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 266 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 13 482 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 512 247 людям, курс вакцинации завершен у 317 197 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 47,3%.

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