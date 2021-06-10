10.06.2021, 09:19
С сегодняшнего дня на портале пациента можно оформить европейский COVID-сертификат(10)
Foto: Kiur Kaasik
На портале пациента с 10 июня можно оформить общеевропейский электронный COVID-сертификат, также известный как паспорт вакцинации или зеленый сертификат.
Соответствующее общеевропейскому стандарту решение внедряется в Эстонии с четверга и позволяет оформлять сертификат не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на COVID-19 и перенесенном заболевании, сообщает RusERR со ссылкой на Министерство социальных дел.
Защищенные от подделки сертификаты позволят свободнее перемещаться в пределах ЕС, когда система их взаимного признания заработает в полном объеме с 1 июля.
По данным министерства, в Эстонии от коронавируса частично или полностью вакцинированы более 500 000 человек, а более 100 000 переболели вирусом.
Ранее созданные внутригосударственные сертификаты о вакцинации, которые также оформлялись на портале пациента, тоже сохранят свое действие.