Зеленский пошел войной против олигархов. Насколько это серьезно?

Именно тогда, говорит киевский политолог Владимир Фесенко, закладывался фундамент олигархической конкуренции: украинские олигархи конкурировали между собой не только в бизнесе, например, в металлургии или энергетике, но и в медиасфере. Государственное телевидение на Украине пребывало и пребывает в жалком с точки зрения рейтингов состоянии, а самые популярные "кнопки" принадлежат вполне известным крупным бизнесменам.

Уже при Кучме олигархи становились депутатами лично или "прикармливали" целые фракции Верховной рады, продвигали своих людей в правительство или лоббировали принятие выгодных им государственных решений.

Считается, что украинские олигархи появились в эпоху президентства Леонида Кучмы, когда к большой приватизации был допущен ограниченный круг бизнесменов. У каждого из них свое прошлое — Ринат Ахметов происходил из рабочих окраин Донецка, Павел Лазаренко до распада СССР курировал сельское хозяйство в Днепропетровском обкоме КПСС, а инженер-металлург по образованию Виктор Пинчук был зятем самого Леонида Кучмы, но объединяла их безусловная лояльность к президенту. Точнее, осознание того, что попытка посягнуть на кресло Леонида Кучмы может плохо закончиться: и судьба упомянутого Павла Лазаренко, бывшего всесильного премьер-министра, вынужденного эмигрировать и в результате оказавшегося в американской тюрьме, была прекрасным тому примером.

Между современными украинскими и российскими олигархами на самом деле не так много общего, как можно было бы подумать.

Тем не менее, сам Зеленский исполнен решимости продвигать проект, а в случае неудачи в парламенте — выносить его на всеукраинский референдум.

Документ подвергся ожесточенной критике не только со стороны политических оппонентов Зеленского и тех, кого на Украине принято называть олигархами, — их реакция как раз была предсказуемой. Скептические оценки "эпохальной наработке" президента озвучили некоторые его ближайшие соратники.

За несколько дней до этого он подал в Верховную раду проект закона об олигархах, который, как обещают члены его команды, в случае принятия станет началом конца кланово-олигархической системы украинской экономики.

Нельзя сказать, что нынешняя ситуация устраивает жителей страны. Социология показывает, что 92% украинцев считают, что олигархи обладают большим влиянием на украинское общество (опрос КМИС, март 2021 года), а засилье олигархов в экономике страны украинцы называют в числе трех проблем, больше всего мешающих развитию Украины (опрос фонда "Демократические инициативы" и Центр Разумкова, декабрь 2019 года).

На Украине, в отличие от России, вполне возможна ситуация, когда очень крупные бизнесмены вроде Петра Порошенко или Виктора Медведчука являются непримиримыми противниками действующих властей.

На СМИ — в первую очередь, на "телевизор" — их влияние тем более значительно, и тональность сюжетов о работе властей на каналах, принадлежащих тому или иному олигарху, напрямую связана с тем, какие отношения с властями на данный момент имеет собственник этих каналов.

Так или иначе, после побега Януковича на Украину вернулась система относительно мирного сосуществования олигархов. И сейчас — Зеленский прав — олигархи на Украине есть. На политику они действительно влияют: с властью они предпочитают не ссориться, но поддерживать противников президента им никто не запрещает, и в Раде выделяют целые группы и фракции депутатов, "завязанных" на того или иного олигарха.

Более того, весной 2014 года, в самом начале конфликта на востоке Украины, губернаторами стратегических Днепропетровской и Донецкой областей новая киевская власть назначила олигархов Игоря Коломойского и Сергея Таруту. Логику этих назначений тогда объясняли просто: именно крупные бизнесмены, имеющие влияние на местную политику и обладающие финансовым, административным и подчас силовым ресурсом, больше всех не заинтересованы в том, чтобы на "их" земли пришел "русский мир".

Попытки Виктора Януковича "построить" всех олигархов под себя закончились крахом системы: многие олигархи прямо или косвенно поддержали протесты, в конце концов приведшие к падению тогдашнего режима. Наблюдатели тогда писали, что украинские олигархи опасались: попадание Украины в сферу влияния России чревато их "раскулачиванием", а повторить судьбу Михаила Ходорковского или Бориса Березовского никто из них не рвался.

После ухода Кучмы ожесточенная конкуренция олигархов перенеслась и в политику. Олигархи могли поддерживать партии власти и партии оппозиции — а бывало, что и те, и другие одновременно.

Согласно этому документу, для того, чтобы получить статус олигарха, некое лицо должно соответствовать трем из таких четырех критериев:

Полное название законопроекта от Зеленского показывает, что олигарх на Украине — персонаж, скорее отрицательный: свой документ президент назвал проектом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

И лишь спустя два года после принятия президентской присяги Зеленский сделал первый ход в партии против олигархов.

Президент же поначалу обращался к ним за помощью в решении проблем Донбасса или, когда государство оказалось не готово к вспышке коронавируса, в борьбе с эпидемией. Зеленский встречался с ними в своем офисе, давая критикам дополнительные причины обвинять нового главу государства в зависимости от старых хозяев жизни.

Избиратель Зеленского ждал от него борьбы с олигархами не на телеэкране, а в реальной жизни.

Оппоненты кандидата в президенты Зеленского — в первую очередь, второй финалист выборов Петр Порошенко, который и сам является собственником бизнес-империи, — называли его марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Но украинцам подошла, скорее, другая картинка: того, как Зеленский в образе наивного, но честного президента Василия Голобородько все три сезона сериала "Слуга народа" борется против олигархов — холеных барьев, решающих судьбу страны за столом, забитом несметными яствами.

В конце концов, независимость от олигархов украинцы называли второй по значимости причиной своего голосования за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года (опрос КМИС, февраль 2019 года, первая причина — его происхождение вне "старой" политической системы).

"(Внесение в реестр олигархов) не является каким-то позором: у человека ничего не забирают, ничего не лишают", — заявил в прошлую пятницу секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов.

Насколько серьезными будут проблемы, которые принесет украинским олигархам включение их в реестр? Похоже, однозначного ответа на этот вопрос нет даже у представителей украинских властей — ярых сторонников этого проекта.

Наконец, наименьшим неудобством, которое принесет олигархам включение их в реестр, станет обязательство ежегодно подавать полную электронную декларацию о своих доходах и активах.

По утверждениям представителей власти, подобные декларации — обычная практика для западных стран. Но как будет реализовываться это положение на практике, многим украинским наблюдателям пока непонятно.

Если политик или чиновник не подаст декларацию о контакте с олигархом, это, говорится в законе, может стать основанием для "привлечения к политической или дисциплинарной ответственности". То есть, уточнил министр юстиции Украины Денис Малюська, увольнения с должности.

Зато декларировать контакт, состоявшийся на мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире, или на судебном заседании, не нужно.

Отдельно уточняется, что такие декларации нужно будет подавать и на разговоры в режиме онлайн.

"Декларация о контактах (с олигархом) должна содержать ведомости о: подавшем ее лице, о лице, включенном в реестр (олигархов или) его представителе, с которым состоялся контакт, дату и место встречи или разговора, ее короткое содержание", — говорится в законе.

При любом контакте олигарха с политиком или чиновником этот самый олигарх должен будет предупредить своего собеседника о своем статусе и сказать, что после общения с ним нужно будет подать в Совбез специальную декларацию.

Им и связанным с ними компаниям будет запрещено принимать участие в большой приватизации, а также прямо или опосредованно финансировать политические партии.

Лица, соответствующие "олигархическим" критериям, будут внесены в специальный реестр — отвечать за это будет Совет национальной безопасности и обороны.

"Я по большому счету уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", — сказал он.

Тем не менее, первые комментарии со стороны крупных бизнесменов, которых называют самыми вероятными фигурантами этого реестра, сложно назвать однозначными.

На прошлой неделе министр юстиции Денис Малюська, принимавший активное участие в подготовке президентского законопроекта, ушел от ответа на вопрос о том, сколько человек, по его мнению, войдут в этот реестр.

И, кстати, почему только украинского? Согласно критериям закона, к олигархам можно причислить и граждан иностранных государств — например, владельца инвестиционной компании Dragon capital чеха Томаша Фиалу, которого называли одним из спонсоров кампании парламентской партии "Голос" и который в мае стал собственником одного из самых популярных интернет-СМИ страны "Украинская правда".

Активами на сумму больше 83 млн долларов обладает как минимум первая сотня самых богатых граждан Украины, по версии местного Forbes. Связи со СМИ — а закон не уточняет, о центральных или местных медиа идет речь — можно приписать очень многим из них. Критерии монопольного положения на рынке в законе выписаны довольно расплывчато, а связи с политикой — обычное дело для украинского крупного бизнеса.

Однако выписанные в проекте критерии являются достаточно широкими, чтобы понять: в реальности в реестр олигархов может попасть намного больше людей.

Из текста президентского проекта сложно сделать вывод о том, скольких людей будет касаться закон об олигархах в случае его принятия. Месяц назад секретарь Совбеза Алексей Данилов, анонсируя разработку этого документа, заявил, что в его ведомстве к олигархам "уверенно относят" 13 персон.

Но уже на следующий день министр юстиции Денис Малюська поделился своими размышлениями по этому поводу: "Никто из мирового бизнеса связываться с олигархами не будет. Последствия будут огромными. Поэтому любой в цивилизованном бизнесе сделает все, чтобы не попасть в этот реестр".

Но, в любом случае, оппоненты Зеленского утверждают, что большинство членов нынешнего Совбеза составляют сторонники нынешнего президента, а решения этого органа вводятся в действие именно подписью главы государства. Поэтому, говорят они, есть вероятность, что олигархи на Украине будут просто назначаться властями в ручном режиме.

На протяжении последних нескольких месяцев Совбез заметно активизировал свою деятельность, наложив санкции на десятки граждан, самым известным из которых является лидер оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук. Сам Медведчук называет решение Совбеза внесудебной расправой над оппонентом действующих властей и оспаривает санкции против себя в суде.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Совбез, который в украинском законодательстве описывается как совещательный, консультативный, координационный орган, вряд ли удачный выбор в качестве "карающего меча", отвечающего за поиск олигархов и включение их в реестр.

Впрочем, критиковали президентский проект не только его потенциальные "жертвы", но и члены команды Владимира Зеленского.

Партия Порошенко "Европейская солидарность" ограничилась резким заявлением: "Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично — и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции".

Самой резкой оказалась реакция Петра Порошенко. В более ранних интервью он заявлял, что не считает себя олигархом, однако именно так его неоднократно называли и президент Зеленский, и члены президентской команды.

А вот самый богатый украинец Ринат Ахметов заявил "Радио Свобода", что не считает себя олигархом, и "был бы удивлен, если бы его признали".

Коломойский добавил, что готов к ограничениям, которые наложит на него принятие закона в нынешней редакции, но его готовность не распространяется на возможные следующие редакции документа.

Несмотря на то, что формально ответственным за подготовку законопроекта об олигархах называют министра юстиции Дениса Малюську, сам министр утверждает, что идейным вдохновителем этого проекта был лично Владимир Зеленский.

Представители власти отвергают подобные обвинения, утверждая, что на одни медиаресурсы, которые ныне принадлежат олигархам, найдутся не причастные к политике благонадежные покупатели с безупречной репутацией, а другие — таковы законы рынка — будут вынуждены закрыться.

"Подобного рода механизмы стигматизации оппонентов, политического преследования и перераспределения активов в пользу лояльных происходили в России с приходом к власти Владимира Путина, когда Борис Березовский, Владимир Гусинский, Михаил Ходорковский были вытеснены или осуждены, а их имущество перешло благонадежным друзьям, соседям по кооперативу "Озеро" — фамилии можно не называть, потому что это производные от фамилии "Путин", — говорит Би-би-си киевский политолог Валерий Дымов.

Критики законопроекта обращают внимание на то, что для исключения из списка олигархов их фигуранты должны будут избавиться либо от своих политических связей, либо от принадлежащих им СМИ. И высказывают опасения, что новыми собственниками медиаресурсов нынешних олигархов могут стать лица, безусловно лояльные нынешним властям.

А министр юстиции Денис Малюська прямо заявил: борьба против олигархов не терпит отлагательств, а если заниматься ею через суды или существующие органы вроде Антимонопольного комитета, то она займет долгие годы, которых у Украины нет. И тут же обнадеживает: действие закона об олигархах будет ограничено десятью годами, а за это время и судебную реформу можно будет провести, и контролирующие органы реформировать, и антитрастовое законодательство принять.

Но другие соратники Зеленского эту идею не поддерживают. Секретарь Совбеза Алексей Данилов говорит, что называть СНБО придатком Офиса президента не стоит, а на его заседаниях часто возникают горячие дискуссии.

По мнению Дмитрия Разумкова, чтобы избежать неоднозначностей, на Украине стоило бы создать новый контролирующий орган, который занимался бы исключительно олигархами.

В непубличных разговорах представители властей говорят, что активизировать борьбу с олигархами от них неизменно требуют западные партнеры, и нынешний законопроект — ответ Киева именно на эти требования.

Впрочем, результаты соцопросов показывают, что наступление на олигархов — тема, выгодная нынешней власти и с электоральной точки зрения. И это наверняка понимает Владимир Зеленский, который посвятил своему законопроекту заметную часть обращения к народу, записанного в прошлую пятницу.

Президент обвинил критиков документа в работе на олигархов и — самое главное — заявил, что в случае, если Верховная рада не примет этот закон, он вынесет "вопрос о статусе олигархов" на всеукраинский референдум.

"Этот вопрос станет первым (вопросом, вынесенным Зеленским на референдум), а для кое-кого — последним", — заявил президент, не уточнив при этом ни что он имеет в виду, ни вообще как будет сформулирован вопрос референдума.

Из обращения Зеленского, между тем, следует логичный вопрос: а зачем президенту, партия которого обладает единоличным большинством в парламенте, апеллировать к народу, если теоретически любой закон его авторства можно утвердить силами своих же депутатов в Верховной раде?

Дело, говорит политолог Владимир Фесенко, в том, что Зеленский вовсе не уверен, что этот закон примут в, казалось бы, лояльном парламенте.

В последнее время Рада не раз заваливала важные для Зеленского инициативы или же наоборот, принимала их, но только ценой помощи от фракций, связываемых с олигархами, против которых направлен нынешний проект президента. Так что сейчас — особенно после демарша спикера Разумкова, которого многие наблюдатели подозревают в выстраивании собственной политической игры, — гарантии успеха президентского проекта в Раде нет.

Результат любого референдума с вопросом об олигархах предсказать несложно. Конечно, у Зеленского в рейтинговом отношении сейчас не лучшие времена: последний соцопрос КМИС показал, что больше половины украинцев отрицательно относятся к возможности его повторного похода в президенты. Но олигархов украинцы не любят еще больше.

Поэтому, говорит Фесенко, заявления Зеленского о возможном референдуме — это "психологическая атака" на депутатов.

Примут они президентский проект — Зеленский получит политическую инициативу, лавры главного борца против олигархов и рейтинговые очки.

Завалят — Зеленский обратится за поддержкой своей инициативы к народу и, вероятнее всего, ее получит, попутно превратив референдум в агитационную кампанию за себя — главного борца против олигархов.