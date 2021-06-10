Автозаправки снова подняли цены на топливо

По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, цены на мировом рынке выросли, что отразилось и на Эстонии: "Закупочные цены начали снова понемногу расти. Внутриэстонских причин [повышения цен] нет.

При этом Кярсна отметил, что розничные цены не обязательно будут одинаковыми на всех АЗС. "Закупочная цена у всех одинаковая, но конкуренция в разных местах разная, и в некоторых местах [розничные] цены отличаются", — пояснил он.