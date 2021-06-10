10.06.2021, 08:06
Не все привитые получают действенную защиту от коронавируса(4)
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Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 175 млн жителей планеты. Около 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает DW.
Что касается вакцинации, то постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине исходит из того, что некоторые люди, несмотря на полную вакцинацию не получили действенную защиту от коронавируса.
Председатель комиссии Томас Мертенс (Thomas Mertens) заявил, ссылаясь на данные различных исследований, что прививки от ковида в меньшей степени действенны для людей, чей иммунитет снижен под действием медикаментов.