Суд в Москве признал структуры Навального экстремистскими

"Этот процесс затевался под закон, запрещающий всем лицам, связанным с ФБК, избираться. Прокуратура говорит "идите меняйте власть не акциями, а выборами", но в этом же процессе закрывают доступ к выборам миллионам", — сказал адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.

В их социальных сетях появились однотипные сообщения о невозможности работы в прежнем формате: "Это небезопасно для наших сторонников", — подчеркивалось в постах. На следующий день, 27 апреля, Мосгорсуд ограничил и работу двух других фигурирующих в иске прокуратуры структур — Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального еще в апреле, до решения суда. Сторонники оппозиционера считают это решение незаконным. Вслед за санкцией прокуратуры региональные штабы 26 апреля один за другим остановили работу.

Засекреченные документы — это четыре тома, которые адвокат Иван Павлов, возглавляющий "Команду 29", описал как "информационно-справочный материал, представляющий собой хронику репрессий против всего, что связано с Навальным".

Прокурор назвал решение суда законным и обоснованным. Иск о признании экстремистскими организаций, созданных Навальным и его сторонниками, 16 апреля подала прокуратура Москвы . Рассмотрение этих требований проходило в закрытом режиме, поскольку ведомство присвоило гриф "секретно" части материалов дела.

На обжалование решения суда у адвокатов организаций Навального есть 10 дней, "что мы непременно сделаем", говорится в заявлении правозащитной группы "Команда 29", представлявшей ответчиков в суде.

"Когда коррупция — основа государственной власти, борцы с коррупцией — экстремисты", — такое заявление появилось в "Инстаграме" Алексея Навального сразу после решения суда.

Заседание суда продолжалось много часов и завершилось уже поздно вечером. У сторонников Навального есть возможность обжаловать судебное решение, но начать его исполнять, то есть прекратить всякую деятельность организаций, они обязаны немедленно, разъяснила пресс-служба суда. О немедленном вступлении в силу решения просила прокуратура.

Как сообщил Интерфаксу адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы ответчиков по иску, представители минюста и МВД в суде заявили, что полностью поддерживают позицию прокуратуры и считают, что ее иск о признании структур Навального экстремистскими должен быть удовлетворен в полном объеме.

По словам адвокатов, проявлением экстремизма прокуратура считает и финансовую помощь тем, кто получил административные протоколы по итогам несанкционированных протестов. "Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности" — приводят сотрудники "Команды 29" слова прокурора в здании Мосгорсуда.

"Истец ограничивается указанием на то, что "фактическими целями ФБК является изменение основ конституционного строя и смена власти в стране, в том числе путем реализации сценария "цветной революции", — сообщали сотрудники адвокатского объединения "Команда 29", — Также в тексте иска указывается, что "для достижения деструктивных целей…. происходит формирование общественного мнения о необходимости смены власти в стране".

Представители структур Навального утверждают, что в материалах дела отсутствует внятное указание на то, к какому именно виду экстремистской деятельности прокуратура относит работу ФБК и региональных штабов.

Суд счел, что права политика иск прокуратуры не затрагивает и отказался удовлетворять как ходатайство о его вызове, так и все остальные просьбы адвокатов.

Защита просила рассекретить судебный процесс, предоставить оппозиционерам доступ к иску прокуратуры, изъяв составляющие гостайну сведения и привлечь к разбирательству в качестве заинтересованного лица находящегося в колонии Навального.

Чем это грозит сторонникам Навального?

Признание структур Навального экстремистскими потенциально ставит крест на планах участия в выборах любого уровня не только руководителей и сотрудников штабов, но и рядовых сторонников политика.

4 июня Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий избираться россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причем причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях.

Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до ее признания экстремистской, по новому закону лишаются пассивного избирательного права на пять лет. Для рядовых сотрудников и граждан, которые в течение года до запрета помогали таким организациям, предусмотрено ограничение на участие в выборах на три года.

Закон подразумевает, что сотрудники и сторонники запрещенных судом организаций не смогут претендовать не только на депутатские мандаты в Госдуме, но и на губернаторские должности, а также места в региональных заксобраниях и даже муниципальных советах.

Под причастностью к деятельности попавшей в экстремистский список структуры закон подразумевает "непосредственную реализацию целей", из-за которых организация получила статус экстремистской.

Кроме того, противоправной теперь считается и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям, которые проводила организация. "Поддержкой" при этом могут считаться не только "высказывания в интернете", но и другие действия — финансовая, консультативная, имущественная и "иная" помощь".

Кто именно и в какие сроки должен обращаться в суд для установления причастности или непричастности желающего избираться кандидата к деятельности экстремистской организации, из текста законопроекта не ясно.