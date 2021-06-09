Юферева-Скуратовски: Таллинн учитывает пожелания велосипедистов

Из Ласнамяэ в центр на велосипеде

Меня особенно радует развитие Ласнамяэ. В Таллиннском горсобрании мы одобрили проект решения, согласно которому районы Ласнамяэ и Кесклинн будут соединены новой велосипедной дорожкой. Речь идет о проекте Европейского фонда регионального развития. На его первом этапе будут построены велодорожки между улицами Валге, Смуули, Лийкури и парком Тондираба, в результате чего районы Ласнамяэ и Кесклинн станут частью единой сети дорожек для легкого транспорта.

На втором этапе строительства планируется соединить улицу Валге с парком Кадриорг, постоив спуск с таллиннского глинта в Кадриорг, сделав главный парк города более доступным для жителей восточной части Таллинна. Из Кадриорга по улице Вейценберги и Нарвскому шоссе можно будет добраться до центра города.

Когда я была старейшиной Ласнамяэ, то мы с моим тогдашним коллегой старейшиной Кесклинна Владимиром Светом, обсуждали, каким образом возможно организовать нормальный спуск с улицы Валге в парк Кадриорг, так как жители Ласнамяэ пользуются для этого протоптанными тропинками, которые нельзя считать безопасными. Разумеется, такие тропинки совершенно не подходят для женщин с колясками, так как они слишком крутые и скользкие. Тогда Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства счел, что целесообразно вкладываться в строительство одного спуска, и стоит рассмотреть возможность комплексного подхода. Поэтому сейчас можно говорить о том, что пожелания жителей Ласнамяэ учтены даже в большей степени, нежели они могли предположить.