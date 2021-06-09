Юферева-Скуратовски: Таллинн учитывает пожелания велосипедистов(9)
Из Ласнамяэ в центр на велосипеде
Меня особенно радует развитие Ласнамяэ. В Таллиннском горсобрании мы одобрили проект решения, согласно которому районы Ласнамяэ и Кесклинн будут соединены новой велосипедной дорожкой. Речь идет о проекте Европейского фонда регионального развития. На его первом этапе будут построены велодорожки между улицами Валге, Смуули, Лийкури и парком Тондираба, в результате чего районы Ласнамяэ и Кесклинн станут частью единой сети дорожек для легкого транспорта.
На втором этапе строительства планируется соединить улицу Валге с парком Кадриорг, постоив спуск с таллиннского глинта в Кадриорг, сделав главный парк города более доступным для жителей восточной части Таллинна. Из Кадриорга по улице Вейценберги и Нарвскому шоссе можно будет добраться до центра города.
Когда я была старейшиной Ласнамяэ, то мы с моим тогдашним коллегой старейшиной Кесклинна Владимиром Светом, обсуждали, каким образом возможно организовать нормальный спуск с улицы Валге в парк Кадриорг, так как жители Ласнамяэ пользуются для этого протоптанными тропинками, которые нельзя считать безопасными. Разумеется, такие тропинки совершенно не подходят для женщин с колясками, так как они слишком крутые и скользкие. Тогда Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства счел, что целесообразно вкладываться в строительство одного спуска, и стоит рассмотреть возможность комплексного подхода. Поэтому сейчас можно говорить о том, что пожелания жителей Ласнамяэ учтены даже в большей степени, нежели они могли предположить.
Нынешний старейшина Ласнамяэ Владимир Свет подчеркнул, что целью строительства новой сети велосипедных дорожек является не только создание дополнительных возможностей для проведения досуга и занятий спортом. Эта сеть станет новым логистическим решением для тысяч жителей Ласнамяэ, которые пользуются велосипедами или самокатами, как основным видом транспорта, для того, чтобы добраться до работы и школы. Новое решение может стать реальной альтернативой и для тех, кто привык передвигаться на автомобиле. Хотя новая сеть дорожек будет пролегать через зеленый коридор, в реальности она соединит многочисленные учебные заведения, застроенные жилые районы и бизнес-парки с сотнями, если не тысячами мест работы.
Сейчас между центром города и такими густонаселенными районами Ласнамяэ как Мустакиви и Сели нет велосипедных дорожек. Нет и велодорожки, которая соединяла бы парки Тондилоо и Тондираба. Это касается также улиц Лийкури и Выйдуйооксу. Поэтому возникла необходимость строительства в этой зоне новой велодорожки. Это будет способствовать улучшению качества жизни, снижению уровня шума и загрязнения воздуха, созданию сообщения между плотно населенными центрами и центрами сосредоточения рабочих мест.
Завершение проекта к лету 2023 года улучшит не только качество инфраструктуры, но и доступность услуг и остановок общественного транспорта. Благодаря реализации проекта создадут условия для безопасного движения — автомобильные полосы будут отделены от дорожек для легкого транспорта. Вместе с тем городская среда станет чище, экологичнее, безопаснее и привлекательнее, а в городском пространстве появится по меньшей мере 20 000 м2 общественной площади.
Новые велодорожки и возможности для спорта в конце Ласнамяэ
Живя в Мууга, я каждый день проезжаю по Петербургскому шоссе и вижу, как продвигается строительство двухуровневой развязки Вяо. Однако не все жители Ласнамяэ знают, что благодаря этой развязке будут также созданы условия для безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов. В рамках этого проекта будут построены туннели и дорожки для легкого транспорта. Строительство развязки должно быть завершено к концу этого года.
На первом этапе в ходе реконструкции развязки Вяо будет обновлен отрезок Раху теэ, пролегающий между Петербургским шоссе (в сторону Таллинна) и Лаагна теэ. За счет государственных средств этот участок дороги станет четырехполосным, также вдоль него в обоих направлениях будут построены велодорожки.
Следующая цель — продлить отремонтированный участок Раху теэ до Уссимяэ теэ, т.е. до того места, где на одной стороне находятся бизнес-парк Прийсле с его магазинами, местами общественного питания, фитнес-залом, бизнес-центрами, а на другой — пустырь. Строительство отрезка Раху теэ здесь позволит решить проблему пробок на перекрестке улиц Уссимяэ и Кярбери. Сейчас в часы пик этот перекресток перегружен и не справляется с потоками транспорта.
Я неоднократно подчеркивала важность развития этой окраины Ласнамяэ, поскольку строящаяся инфраструктура обеспечит дополнительные возможности вести здоровый образ жизни и заниматься спортом не только жителям этого района, но и проживающим в Мууга, Виймси, Лоо, и Лагеди. Я рада, что власти Таллинна в сотрудничестве с частным сектором вкладывают в развитие здравоохранение и спорта на окраине Ласнамяэ. Безусловно, необходимо развивать и заповедник в речной долине Пирита. Для местных жителей это любимое место проведения свободного времени и пикников. При развитии сети велодорожек также стоит взвесить возможность строительства новых походных троп в окрестностях реки Пирита. Эти тропы могли бы доходить вплоть до Юри.
В заключение хочу сказать, что сейчас мы живем в то время, когда мнение каждого жителя города как никогда важно для городской власти. Поэтому обязательно примите участие в обсуждениях, организуемых Таллинном, и обозначьте свою позицию относительно развития городского пространства.