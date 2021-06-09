09.06.2021, 21:03
Ленинградская АЭС выпустила в реку Нарва сотни особей молодого атлантического лосося(1)
Росатом
В акваторию реки Нарва выпущено 712 особей молодого атлантического лосося весом от 18 до 20 грамм и длиной от 10 до 11 сантиметров, сообщает пресс-центр ЛАЭС.
Акция проведена в целях сохранения водных биологических ресурсов российского Северо-Западного рыбохозяйственного бассейна. Выпущенный лосось выращен на базе Нарвского рыбоводного завода (ФГБУ ”Главрыбвод”).
”Мы активно участвуем в проектах по сохранению природы в нашем регионе, способствуем сохранению популяции обитающих в них рыб. В конце лета мы выпустим в Ладожское озеро еще и палию — рыбу семейства лососевых, занесенную в Красную книгу Карелии”, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды Ленинградской АЭС Александра Ткачева
Ленинградская АЭС участвует в программе по восстановлению водных биологических ресурсов Северо-Запада РФ практически с момента своего основания.