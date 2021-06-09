Ленинградская АЭС выпустила в реку Нарва сотни особей молодого атлантического лосося

”Мы активно участвуем в проектах по сохранению природы в нашем регионе, способствуем сохранению популяции обитающих в них рыб. В конце лета мы выпустим в Ладожское озеро еще и палию — рыбу семейства лососевых, занесенную в Красную книгу Карелии”, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды Ленинградской АЭС Александра Ткачева