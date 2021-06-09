ФОТО | Задерживали, искали, помогали! Лучшие кинологи и служебные собаки Эстонии получили награды

"Учреждения, которые занимаются обучением служебных собак, ежегодно выбирают лучших, такое мероприятие проходит в третий раз. Обучение собаки — это сложная и требующая много времени работа. Чтобы выйти на уровень, когда кинолог и его подопечный будут названы лучшими, надо отработать несчетное число рабочих часов", — сказала лейтенант полиции Хелен Коммуссар.

По словам руководителя центра обучения служебных собак колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней защиты Юри Паюсоо, цель такого мероприятия — отдать дань ежедневному труду кинологов, а также пропагандировать профессию кинолога и эту сферу деятельности в общем. "Служебных собак и стоящих за ними людей надо поддерживать и замечать, чтобы не пропала искринка в глазах и чтобы и в будущем были кинологи, которые хотят работать со служебными собаками", — сказал он.

Лучшие служебные и рабочие собаки 2020 года и их кинологи

Департамент полиции и погранохраны — старший кинолог Лыунаской префектуры Илья Лебедев и шестилетний служебный пес Декстер

Илья и Декстер вместе задерживали преступников и находили людей. Одним из самых запоминающихся случаев был вызов о пропавшем человеке. Вместе с коллегой нашли автомобиль пропавшего человека, а затем собаки взяли след и вывели и на самого человека. Илья реанимировал его до приезда скорой помощи и этим человеку спасли жизнь. Илья всегда готов прийти коллегам на помощь.

Эстонское объединение детей и молодежи с диабетом — Ааво Кулдьсаар и аттестованная гипособака Симона

Симона попала к Ааво из приюта, терпение и упорство Ааво помогли Симоне стать не только членом семьи, но и работающей гипособакой. Ааво занимается развитием финансирования программы гипособак Эстонии, чтобы дать возможность и другим больным диабетом возможности пройти со своей собакой соответствующее обучение. Ааво — поэт и несколько его стихотворений посвящено собакам.

Эстонский клуб поисковых собак — Пирет Коор и поисковая собака Маргманн Акапелла