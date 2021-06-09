09.06.2021, 19:53
Министр иностранных дел Эстонии пожаловалась в Еврокомиссию на Финляндию(67)
Rauno Volmar
Министр иностранных дел Эва-Мариа Лийметс направила сегодня комиссару ЕС по транспорту Адине Вэлян, комиссару по внутренней политике Ильве Йоханссон, комиссару в области занятости и социальных прав Николя Шмидт, еврокомиссару по юстиции Дидье Рейндерсу письмо, в котором поднимает вопрос пропорциональности применяемых правительством Финляндией ограничений на поездки между Эстонией и Финляндией.
Эстонский министр написала еврокомиссарам, что Эстония считает крайне важным принцип свободного передвижения лиц и подчеркнула, что это один из основополагающих принципов ЕС.
По словам Лийметс, "ограничения должны быть обоснованы, пропорциональны и не препятствовать приграничной трудовой миграции".
"Хочу обратить внимание Европейской комиссии на ограничения, которые ввела Финляндия на свободное перемещение в Шенгенской зоне", — написала в своем письме глава внешнеполитического ведомства Эстонии.
Лийметс отмечает, что при введении ограничений страны ЕС должны следовать принципам Евросоюза, ограничения должны быть пропорциональными и недискриминационными. "По нашей оценке, финские ограничения более не являются таковыми".