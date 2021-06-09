ФОТО И ВИДЕО | На озере Харку начал работу бассейн под открытым небом

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, бассейн под открытым небом на озере Харку готов и с сегодняшнего дня все желающие могут там плавать, наслаждаться наступившим летом и теплой, солнечной погодой. ”Температура воды на озере Харку сейчас уже более двадцати градусов, также в порядке взятые пробы качества воды”, — сказал заместитель старейшины.

”В бассейне под открытым небом 3 дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метро. Бассейн под открытым небом соединён с береговой линией мостиком на который ведёт тропинка из мульчи. В зоне отдыха озера Харку в будущем также запланировано освещение и пешеходная дорожка”, — сказал Сильянов.

При строительстве бассейна под открытым небом использованы понтоны, на которые установлены модули из пропитанной древесины. ”Плавучий причал будет использоваться сезонно, на зимний период бассейн будет демонтирован и перемещён на хранение”, — добавил Сильянов.

”Чтобы использование бассейна под открытым небом на озере Харку было приятным и безопасным, просим придерживаться правил пользования объектом”, — подчеркнул заместитель старейшины.

Правила пользования бассейном под открытым небом

· Дети могут находиться в бассейне только под присмотром взрослых

· Запрещено проплывать под конструкциями бассейна

· В бассейне запрещено распивать спиртные напитки

· В бассейне нельзя находиться лицам в алкогольном опьянении

· В бассейн запрещено приносить стеклянную тару и другие предметы, которые могут причинить вред окружающим

· Запрещено купать в бассейне домашних животных

· В бассейне под открытым небом нельзя плавать поперёк дорожек

· В бассейн нельзя прыгать, так как это опасно и может помешать другим

· На дорожках придерживаются правостороннего движения

· Будь дружелюбными и считайся с другими посетителями бассейна