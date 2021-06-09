ФОТО | На реке Пирита построили бассейн под открытым небом

”Обустройство открытого бассейна на реке Пирита близится к завершению. Уже выполнены все масштабные работы, такие как очистка дна реки от наносов, постановка понтонов на якорь, уборка прибрежной территории. Завершается установка заглубленных в воду лестниц”, — сообщил Тынис Лийнат, старейшина района Пирита.

Руководитель Пиритаского спортивного центра Прийт Аунроос подтвердил, что в связи с открытым бассейном осталось выполнить лишь небольшие работы.

”Рядом с бассейном под открытым небом будут установлены: ​​кабинка для переодевания, спасательное оборудование и информационная доска с правилами пользования бассейном. Мы также будем предоставлять текущую информацию о температуре воды и воздуха”, — сказал Аунроос.

На берегу реки будут также установлены ящики для мусора и скамейки. Напротив открытого бассейна будет обустроен небольшой песчаный пляж для детей.

Длина открытого бассейна составляет 25 метров, а ширина — 10 метров; в бассейне будут обозначены четыре дорожки для плавания.

Пользование бассейном под открытым небом на реке Пирита будет бесплатным. Если все пойдет по плану, бассейн откроется 17 июня.

Открытый бассейн располагается на левом берегу реки Пирита, — в том же месте, где он был построен в прошлом веке, причем с вышкой для прыжков в воду. Длина бассейна была такой же — 25 метров.

Строительство открытого бассейна с учетом подготовительных работ обошлось в 80 000 евро (вместе с НДС).



