В Таллинне составлен дополнительный бюджет. Куда направят деньги?

В сфере социального обеспечения дополнительные средства предусмотрены для детского социального обеспечения, в том числе, детскую и семейную терапию, а также психологические консультации. В Таллиннском семейном центре будут созданы два дополнительных рабочих места для психологов, поскольку во время эпидемии коронавируса возросла потребность семей в психологических консультациях.

Исходя из запланированных в дополнительном бюджете изменений, городские расходы на деятельность увеличатся на 19 млн евро. Сферы, чьи расходы с принятием дополнительного бюджета увеличатся заметнее всего — социальное обеспечение, здравоохранение и городской общественный транспорт.

С принятием дополнительного бюджета доходы города возрастут в общей сложности на 21,27 миллиона евро, вместе с тем на 12 миллионов евро увеличится и доход городской казны, а субсидии, получаемые путем внешнего финансирования и из государственного бюджета — на 15,3 млн евро, однако собственные доходы городских учреждений уменьшатся на 6,1 млн евро. Согласно дополнительному бюджету, доход от подоходного налога — крупнейшего источника доходов городского бюджета — увеличится на 10 миллионов евро, это обусловлено улучшающимися показателями занятости и рынка труда.

”Безусловно, стабильность и прочная финансовая позиция города в предыдущие годы помогли справиться и в сложный период, — отметил Михаил Кылварт. — Стабильное финансовое положение Таллинна подтвердил в апреле этого года и обновленный кредитный рейтинг, составленный рейтинговым агентством Fitch — он остался на прежнем уровне. В это сложное время мы сумели обеспечить горожанам все публичные услуги, кроме того, внедрили дополнительные меры помощи. В то же время мы продолжили развивать важнейшие для города проекты, в том числе подготовку к строительству Таллиннской больницы. Так, в дополнительном бюджете на покрытие расходов проектной команды Таллиннской больницы с августа и до конца этого года предусмотрено 206 546 евро. Также в дополнительном бюджете в качестве финансовой инвестиции отражено приобретение акций AS Tallinna Vesi на сумму 57,8 миллионов евро”.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта , несмотря на ограничения, связанные с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, город хорошо справляется с ситуацией.

На основании заключенного с Департаментом социального обеспечения договора детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности возможно оказывать услугу опорного лица и присмотра за детьми, а также развивать услугу подходящего им транспорта. Также в бюджете Таллиннского детского дома появятся средства на оказание опорных услуг людям, которые предлагают замещающее попечительство на семейной основе, и возрастут расходы на оказание людям с недостатками здоровья услуги социального транспорта. В дополнительном бюджете также предусмотрены средства на оказание услуг личного помощника и опорного лица.

В сфере здравоохранения в связи с возросшим объемом оказываемых услуг и возникшими из-за COVID-19 дополнительными расходами увеличатся расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи. Также, в связи с необходимостью транспортировки зараженных коронавирусом людей, увеличится объем средств, выделяемых на субсидирование транспортирования направленных на стационарное лечение пожилых людей.

В сфере образования, из-за обусловленных коронавирусом и примененных городом дополнительных льгот в отношении платы за место, для детских садов предусмотрены 3,3 млн евро. Дополнительные средства предусмотрены на выплаты арендной платы за новые помещения школы по интересам Копли (ул. Кари, 13), открытие осенью в обновленном здании Ласнамяэской основной школы нового филиала Таллиннского учебного-консультативного центра, а также на обеспечение горожанам свободного доступа на школьные стадионы в летнее время.

В сфере культуры дополнительные средства будут выделены предприятию SA Tallinna Lauluväljak — на открытие центра для посетителей Певческого поля. Также с помощью дополнительного бюджета будут увеличены расходы на реставрацию и программу ”Ренессанс церквей”.

Расходы на инвестиционные проекты снизятся на 4,1 млн евро. В случае некоторых объектов предусмотренные расходы уменьшатся, поскольку работы задерживаются и бюджет невозможно будет исполнить в запланированном объеме. Также снижаются расходы на объекты, реализация которых была частично или полностью перенесена на 2022 год, кроме того, будет произведено перераспределение средств между инвестиционными объектами.

Исходя из проекта бюджета, в связи с необходимостью обеспечить закупку газовых автобусов для Tallinna Linnatranspordi AS и финансирование инвестиций в связанную с этим инфраструктуру, общий объем выдаваемых кредитов увеличится на 5 миллионов евро.

Прогноз чистой долговой нагрузки Таллинна с принятием дополнительного бюджета существенно не изменится, оставшись на изначально запланированном уровне в 35,5%.