Места сбора молодежи в центре Таллинна будет патрулировать охранная фирма

Управа района Кесклинн заключила договор с охранной фирмой AS G4S Eesti, которая выиграла конкурс и возьмет под охрану парки и зеленые зоны района. Охранники начнут патрулирование сегодня и будут находиться в парках в течение двух недель.

”Весна прошла в Кесклинне безопасно, и мы надеемся, что первые недели лета тоже пройдут спокойно. При этом мы готовы к тому, что с окончанием учебного года молодые люди начнут вновь собираться компаниями на свежем воздухе. Опираясь на опыт прошлых лет, мы решили вновь нанять охранную фирму, чтобы предотвратить возможные инциденты и нарушения”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Пешие патрули, состоящие из двух охранников, будут патрулировать парки каждый вечер в течение 6 часов. В случае чрезвычайной ситуации фирма будет отправлять на место дополнительный экипаж, чтобы быстро и эффективно разрешить ситуацию. Договор с охранной фирмой действует до 22 июня. После этого охранная фирма должна будет предоставить отчет, на основании которого взвесят необходимость продления охранной услуги.

Охранная фирма будет патрулировать прежде всего места сбора молодежи — парк Таммсааре, горку Мусумяги и Харью, парк Канути, зеленую зону Раннавярава, сад Маргареэта, бастион Скооне, Башенную площадь и парк Шнелли.