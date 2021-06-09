Впервые на Хийумаа у лисицы обнаружили собачью чумку

Избежать болезни, по словам руководителя отдела Сельскохозяйственно-пищевого департамента Олева Калда, можно только вакцинацией.

"Чума собак — очень заразная болезнь и угрожает собакам в любом возрасте, прежде всего щенкам. Как правило болезнь заканчивается смертью", — отметил Калда важность вакцинации.

В прошлом и в текущем году случаи собачьей чумки фиксировались в Харьюмаа, Рапламаа, Тартумаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Вырумаа.

Признаки чумки у собак

Первичные: водянистые или гнойные выделения из глаз.

Вторичные: лихорадка, выделения из носа, кашель, летаргия, снижение аппетита и рвота.

При поражении нервной системы: зацикливание, опущенная голова, мышечные судороги, эпилепсия, повышенное слюноотделение, частичный или полный паралич.

Необязательные: утолщение и затвердение подушечек лап.