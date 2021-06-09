ФОТО и ВИДЕО | В Пяэскюла загорелось болото. Пожар локализован, тушить будут до ночи

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, на место выехала бригада спасателей, которая должа была оценить масштабы пожара.

В 16.40 Спасательный департамент сообщил, что по предварительным данным площадь пожара составляет около 10 гектаров. Начались работы по тушению.

Общая площадь болота составляет почти 900 гектаров.

Вечером спасатели сообщили, что пожар захватил также молодой сосняк. Тушение пожара осуществляется как с помощью способной передвигаться на болоте техники, так и с помощью ручных средств.

К 20 часам огонь удалось локализовать, работы по тушению затянутся до темноты. Утром зона пожара будет еще раз проверена.

В работах сегодня участвовали расчеты из депо Кесклинна, Нымме, Лиллекюла, а также были привлечены добровольные пожарники из Саку,