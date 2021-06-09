ЧП и криминал
09.06.2021, 16:19

ФОТО и ВИДЕО | В Пяэскюла загорелось болото. Дым видно за версту

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Дополнено в 17.16
Сегодня около трех часов спасателям поступило сообщение о пожаре на болоте в Пяэскюла.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, на место выехала бригада спасателей, которая должа была оценить масштабы пожара.

В 16.40 Спасательный департамент сообщил, что по предварительным данным площадь пожара составляет около 10 гектаров. Начались работы по тушению.

Общая площадь болота составляет почти 900 гектаров.

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