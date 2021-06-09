НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Июньская жара скоро нажмет на "паузу". Когда ждать дождей и похолодания?(3)
Четверг, 10.06
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Кое-где образуется туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 21..26, на наветренном побережье около 17°С.
Пятница, 11.06
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха 8..14, на побережье до 17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня гроза. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывистый. 2-8 м/с. Температура воздуха 21..26, на наветренном побережье около 17°С.
Суббота, 12.06
Ночью: В основном ясно. После полуночи на островах облачность увеличится и утром пойдет дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8, на островах порывы 13 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье до 17°С.
Днем: В течение дня облачность увеличится. Дожди распространятся с островов по всей Эстонии, опасность грозы. Ветер преимущественно южный, юго-западный 4-9, порывы 13 м/с. Температура воздуха 17..23, на востоке до 25°С.
Воскресенье, 13.06
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, на островах вероятность осадков меньше. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с, после полуночи, начиная с островов, перейдет к западному, северо-западному и усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: На островах более ясно и без осадков. В континентальной части в первой половине дня переменная облачность и кратковременные дожди, после полуночи облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Погода в первой половине новой недели будет переменчивой.
В понедельник гребень антициклона обеспечит ясную и без осадков погоду. В глубине материковой части страны ночной минимум составит 7-8 градусов, днем столбик термометра поднимется до 20–24°.
Во вторник над Северной Европой распространится область низкого давления, которая принесет усиление ветра западных направлений, а также осадки и некоторое понижение температуры воздуха.
В среду давление вновь пойдет вверх, погода прояснится. Температура ночью упадет ниже 10°, днем — максимум 20°, прохлады добавит западный и северо-западный ветер.