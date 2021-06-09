09.06.2021, 15:24
Полиция задержала подозреваемого в убийстве
Foto: Argo Ingver
Полиция задержала вчера в Валгамаа мужчину, которого, опираясь на собранные до сих пор доказательства, есть основание подозревать в убийстве знакомого ему 53-летнего мужчины.
8 июня ночью полиция получила сообщение, что в волости Тырва в деревне Кулли в квартире нашли тело мужчины с колотыми и резаными ранами. Полиция выяснила, что это был жилец этого же дома, 53-летний мужчина.
В ходе выяснения обстоятельств и сбора доказательств выяснилось, что, по первоначальным данным, в смерти мужчины есть основание подозревать знакомого ему 40-летнего мужчину. Мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении и доставили сначала вытрезвляться.
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