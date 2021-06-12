Безумная идея: что, если перенести национальную оперу в T1 Mall of Tallinn?

Издание предлагает свой вариант, где можно было бы разместить оперу — в здании обанкротившегося центра T1 Mall of Tallinn.

Архитектура здания позволяет построить здесь сцену и большой зал именно в таком виде, который необходим. Еще здесь возможно расположить несколько сцен, в том числе вращающихся. Также в здании много места для технических помещений, склада, балконов и лоджий.

К центру можно подъехать на машине, электричке, трамвае, а когда будет построена станция Rail Baltic, то можно будет попасть прямо из Риги и Хельсинки.

И почему бы не сохранить на верхнем этаже парк развлечений? Тогда отправляющиеся в оперу родители не должны будут беспокоиться о том, куда пристроить своих детей.

А старое и красивое здание на бульваре Эстония пусть останется. Ведь, например, и у театра ”Ванемуйне” в Тарту есть два дома: маленький и большой.