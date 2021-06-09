Barbora открыла новые пункты выдачи драйв-ин в Ласнамяэ и в Тарту

”Опыт прошлого лета показал, что спрос на услугу драйв-ин в летний период растет, поскольку люди становятся более мобильными и чаще хотят иметь доступ к гибкой услуге покупки заранее в дополнение к традиционной курьерской службе, — сказала исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. — Поэтому мы также расширили количество своих точек доставки и создали дополнительные возможности для покупки заранее рядом с Тартуским центром Zeppelin и магазинами Maxima в Таллинне на улице Смуули”.

”Наступила теплая погода, вот-вот начнутся летние каникулы, и это уже отражается в заказах — по сравнению с обычными заказами, в пунктах drive-in тон больше задают сезонные товары”, — отметила Пентикяйнен.

В пункт драйв-ин можно приехать за своим заказом в течение трех часов. Пунты драйв-ин отмечены отдельным цветом — в Таллинне на Эхитаяте теэ, Линнамяэ теэ и Смуули теэ, а также рядом с магазинами центра Zeppelin в Тарту.

Покупки Barbora упаковываются только в бумажные пакеты, и все покупки передаются клиентам бесконтактно.