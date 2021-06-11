11.06.2021, 17:53
Девушка дня. Алексия Путельяс — испанская звезда футбола
Красавица Алексия Путельяс выступает за ”Барселону” и сборную Испании. Девушка начинала свою карьеру постепенно и прошла на молодежном уровне через клубные системы ”Сабаделя” и ”Барселоны”.
Как футболистка Алексия Путельяс сформировалась в ”Эспаньоле”, и в его же составе дебютировала во взрослом футболе.
Спортсменка оказалась довольно амбициозной и уже в июле 2012 года подписала долгосрочный контракт с клубом, воспитанницей которого являлась — с ”Барселоной”. На тот момент ей было восемнадцать лет.
Кстати, по данным Википедии, Алексия получила звание лучшей футболистки Кубка Королевы в 2012/13.
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