В понедельник начинается кампания, призывающая вакцинироваться. Сеэр: твердых противников мы не переубедим

К сегодняшнему дню по меньшей мере одной дозой от COVID-19 вакцинировано 507 923 человека, что составляет почти 47% взрослого населения.

Понятно, что половину население можно привить без особого труда, а вот со второй половиной будет сложнее. Как убедить невакцинированных сделать прививку?

Сеэр отмечает, что в Эстонии иммунизация добровольная, но государство должно создать возможности для вакцинации и донести до людей ее необходимость.

По словам специалиста, лучший аргумент — борьба против третьей волны коронавируса. "Это ответственность и обязанность каждого человека".

Сеэр спрашивает у колеблющихся: "Как вы можете внести свой вклад в то, чтобы дети ходили бы в школу, прабабушки встречались со своими внуками, чтобы мы очередной раз не должны были закрывать Эстонию на замок?" И дает сразу же ответ: "Лучший для этого способ — вакцинироваться".

"Подставь плечо! Это не так сложно", — призывает Сеэр.

Кто эти люди — сомневающиеся?

Сеэр рассказал, что из проведенного в мае исследования, в котором опрашивались эстоноземельцы в возрасте 16-64 лет, выяснилось, что доля тех, кто сомневается, но скорее не пойдет вакцинироваться, сократилась. Если в январе таковых было 16% населения, то в мае — только 9%.

Процент твердо настроенных против прививки, по словам Сеэра, уменьшился с 15 до 10. "Тех, кто категорически против вакцинации, эта компания не переубедит", — считает он.

По данным опроса, в мужчин и женщин в общем количестве антипрививочников поровну. Среди них немного больше неэстонцев и экономически малообеспеченных. Сеэр отмечает, что колеблющихся гораздо меньше среди пенсионеров. На здоровье последних коронавирус влияет тяжелее всего.

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