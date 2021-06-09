Зарплаты тренеров на Евро-2020. Черчесов в ТОП-5

Список самых высокооплачиваемых тренеров возглавляет наставник сборной Германии Йоахим Лев - 4,75 млн евро в год. Совсем немного ему уступает рулевой сборной Франции Дидье Дешам - 4,39 млн евро.

Удивительного в этом ничего нет, поскольку оба тренера приводили свои национальные команды к золотым медалям чемпионата мира. По окончании Евро-2020 Лев сдаст бразды правления в сборной Германии Ханси Флику, который последнее время тренировал "Баварию".

ТОП зарплат тренеров на Евро-2020

Йоахим Лев (Германия) 4,75 млн евро

Дидье Дешам (Франция) 4,39 млн евро

Франк де Бур (Нидерланды) 3 млн евро

Гарет Саутгейт (Англия) 3 млн евро

Станислав Черчесов (Россия) 2,5 млн евро

Фернанду Сантуш (Португалия) 2,25 млн евро

Роберто Манчини (Италия) 2 млн евро

Луис Энрике (Испания) 1,5 млн евро

По размеру зарплаты Черчесов опережает не только Фернанду Сантуша, который привел Португалию к золотым медалям Евро-2016, но и бельгийца Роберто Мартинеса (1,2 млн евро в год). Как известно, Бельгия - бронзовый призер чемпионата мира, лидер мирового рейтинга и первый соперник сборной России в групповом турнире чемпионата Европы (игра на питерской "Газпром Арене" состоится в День России 12 июня).

Настаник сборной Украины Андрей Шевченко находится в середине рейтинга зарплат - он получает 700 000 евро в год.

Список наименее высокоплачиваемых тренеров чемпионата Европы возглавляют наставник Северной Македонии Игор Ангеловски (90 000 евро в год), главный тренер словаков Штефан Таркович (180 000 евро) и финский спец Маркку Канерва (190 000 евро).