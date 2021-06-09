В Таллинне из окна пятого этажа выпал 8-летний ребенок

"Погоды теплые, и понятно, что окна держат открытыми. Детям постарше нужно говорить, каким трагическим может быть падение с высоты", — пишет полиция в Twitter.

"За маленьким ребенком поблизости от открытого окна взрослый должен в любом случае присматривать, именно взрослый, потому что и старшая сестра или брат могут забыть о присмотре в разгаре игры. На самом деле, для предотвращения падений живущие на более высоких этажах родители маленьких детей могли бы по возможности снять оконные ручки".