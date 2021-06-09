09.06.2021, 13:47
В Таллинне из окна пятого этажа выпал 8-летний ребенок(18)
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня утром в полицию сообщили, что в Пыхья-Таллинне из одного окна на пятом этаже многоквартирного дома выпал 8-летний мальчик.
Ребенок был доставлен в больницу.
"Погоды теплые, и понятно, что окна держат открытыми. Детям постарше нужно говорить, каким трагическим может быть падение с высоты", — пишет полиция в Twitter.
"За маленьким ребенком поблизости от открытого окна взрослый должен в любом случае присматривать, именно взрослый, потому что и старшая сестра или брат могут забыть о присмотре в разгаре игры. На самом деле, для предотвращения падений живущие на более высоких этажах родители маленьких детей могли бы по возможности снять оконные ручки".