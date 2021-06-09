09.06.2021, 13:41
В Таллинне повредили кабель Elisa: в целом районе были проблемы с интернетом и ТВ(4)
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Foto: Jaanus Lensment
Из-за поврежденного в ходе электромонтажных работ кабеля связи сегодня после полудня в Пыхья-Таллинне могли быть сбои в услуге кабельного интернета и телевидения Elisa.
"Специалисты Elisa занимаются устранением сбоя, и использование услуги должно восстановиться к 16:30", — сказал Forte представитель предприятия. Позднее он отметил, что услугу удалось восстановить в 15:06.
Сбой не повлиял на мобильную голосовую связь и на услуги мобильного интернета Elisa.
Сбой начался уже около 10:15.