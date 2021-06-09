Футзал Франции: «Аньер Вильнев» снова в лиге чемпионов!

Любителям футзала во Франции остаётся только позавидовать: главная интрига чемпионата в этом сезона держалась до самого последнего тура. Игроки «Аньер Вильнев» смогли облегченно вздохнуть и надеть золотые медали лишь после окончания заключительного матча сезона против «Нант Метрополь» (5:1). Интересно, что «Аньер Вильнев» является автором необычного для футзала достижения: клуб представлял Францию в минувшем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, а чемпионом своей страны впервые стал лишь через семь месяцев после дебюта в еврокубке. Как несложно понять, это парадокс связан с тем, что сезон 2019/20 не был завершён из-за пандемии COVID-19, и по его итогам титул разыгран не был, однако место в Лиге чемпионов было отдано «Аньер Вильнев», лидировавшему на момент вынужденного завершения чемпионата.

«Лилль» в этом сезоне делал все, чтобы сохранить интригу до конца, более того, какое-то время даже возглавлял таблицу, но все же пропустил вперёд фаворитов чемпионата, уступив им в конечном итоге всего два очка. Более того, «Лилль» остался единственным французским клубом, который смог победить «Аньер Вильнев» в этом сезоне, завершив январскую домашнюю встречу со счетом 4:2. Это поражение так и осталось единственным в сезоне для новоиспеченных чемпионов. Кроме него, и ничьи с «Париж Акаса» (3:3) остальные 20 матчей футболисты «Аньер Вильнев» завершили в свою пользу. Важнейшим матчем для определения чемпиона стала встреча парижан с «Лиллем» на домашнем паркете 1 мая, но в этот раз январский сценарий не повторился - «Аньер Вильнев» одержал победу 5:1, поднялся на первое место и больше его не упускал.

Наверняка парижане были бы главным фаворитом и в розыгрыше кубка Франции, но турнир был отменён во избежание дополнительных сложностей, вызванных тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране.

Отметим, что еврокубковая кампания парижского клуба не увенчалась грандиозным успехом, несмотря на весьма высокие ожидания. Впрочем, виной тому сильные соперники, которые доставались ему из-за низкого рейтинга: на предварительной стадии французы уверенно разобрались с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» (7:3), далее в тяжелой борьбе был повержен итальянский «Пезаро» (3:2), а в 1/8 «Аньер Вильнев» был остановлен «Барселоной» (1:2). Тем не менее, эти три матча продемонстрировали то, что парижане вполне могут войти в европейский футзальный бомонд уже в ближайшее время. И новый шанс у них будет уже этой осенью.