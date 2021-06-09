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09.06.2021, 12:59
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция Таллиннской горуправы на русском языке: выступают Кылварт и Бешкина
youtube:vA4SEDnKuNo
В пресс-конференции столичной горуправы принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Бетина Бешкина.