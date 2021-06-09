Новости Эстонии
09.06.2021, 12:50

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Коронавирус отступает? Департамент здоровья рассказывает о ситуации в стране

 
youtube:tGOz1Zq4zg4
Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марек Сеэр рассказывают о ситуации с коронавирусом в Эстонии.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии