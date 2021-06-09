09.06.2021, 12:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Коронавирус отступает? Департамент здоровья рассказывает о ситуации в стране
Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марек Сеэр рассказывают о ситуации с коронавирусом в Эстонии.
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