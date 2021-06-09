Экономическая ситуация положительная: в апреле экспорт и импорт увеличились вдвое

Из Эстонии экспортировано и импортировано товаров в текущих ценах на 1,6 млрд евро. Впервые показатель экспорта в месячном расчете превысил границу 1,5 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 78 млн евро и увеличился в сравнении с апрелем прошлого года на 10 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, на рост торговли в апреле значительно повлияло как повышение цен на материалы, так и увеличение объемов. ”В апреле прошлого года экспорт сократился на 17% и импорт — на 22%, поскольку свободное перемещение товаров было затруднено даже в пределах Европейского союза”, — уточнила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались минеральная продукция, электрооборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с апрелем прошлого года больше всего увеличился экспорт минеральной продукции (на 173 млн евро), электрооборудования (на 88 млн евро) и транспортных средств (на 75 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Латвия. Более всего увеличился экспорт в США, куда больше вывозилось телекоммуникационного оборудования, сланцевого топливного масла и переработанного топливного масла. Вырос также экспорт в Нидерланды, куда больше вывозилось переработанного топливного масла, и в Латвию, на что преимущественно повлиял вывоз транспортных средств.

Доля товаров эстонского происхождения составила 70% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров увеличился на 53% и ре-экспорт — на 55%. Более всего вырос экспорт переработанных минеральных масел, телекоммуникационного оборудования, древесных гранул, пиломатериалов хвойных пород дерева, а также окон и сборных деревянных строений.

Из товаров в Эстонию импортировалось больше всего электрооборудование, минеральная продукция, транспортные средства, а также машины и механическое оборудование. Более всего увеличился импорт транспортных средств (на 120 млн евро), минеральной продукции (на 95 млн евро) и электрооборудования (на 84 млн евро).