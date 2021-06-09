В первом квартале было около 9500 вакантных должностей, но были уволены более 7000 работников

Общее число вакантных и занятых должностей составило 630 683, больше всего вакансий было в сфере оптовой и розничной торговли (1365), в обрабатывающей промышленности (1243) и в образовании (1138).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, из всех вакансий 36% было в публичном секторе. ”Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (75%), в том числе в Таллинне (65%), далее следуют Тартуский (8,3%) и Ида-Вируский уезды (6,4%). Наиболее низкой доля вакантных должностей была в Йыгеваском и Пыльваском уездах”, — уточнил он.

В первом квартале на работу было принято 51 457 и уволено 49 335 человек. Оборот рабочей силы, харатеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 16%. ”По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя уволены 7480 работников, или 15% от общего количества уволенных”, — добавил Таркиайнен.