КАРТА | В Ласнамяэ начали реконструкцию легендарных бульваров

По завершении восстановительных работ на мосту Линдакиви будет обновлено озеленение, в ходе чего в дополнение к ползущему винограду на грядках будут высажены и другие растения. Месторасположение грядок на мосту Линдакиви во время ремонта меняться не будет.

”Ремонт бульвара Линдакиви — часть масштабного проекта по восстановлению пешеходных дорожек, который проводится в Ласнамяэ в этом году. В рамках проекта новое дорожное покрытие будет также установлено на бульварах Саарепийга и Сааремаа. Бульвары Ласнамяэ являются особым явлением с точки зрения городского планирования в Таллинне, создавая уникальные возможности для того, чтобы по району можно было передвигаться пешком и на велосипеде, при этом практически не соприкасаясь с автомобилями. Поэтому для нас важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии и были не просто местами для прогулки, но и пешеходными артериями, которые связывают между собой разные микрорайоны”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.