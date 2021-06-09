Остался всего месяц! Все посылки из-за пределов ЕС будут облагаться налогом независимо от даты покупки
При налогообложении учитывается, зарегистрированы ли товары как прибывшие в Европейский союз до или после 1 июля. Дата фиксируется в информации отправления, когда отправление достигло сортировочного центра Omniva.
Omniva предупреждает, что среда отслеживания отправлений в международных интернет-магазинах иногда может отображать недостоверную информацию, что для некоторых людей может привести к неожиданному возникновению обязательства уплаты налога.
”Некоторые интернет-магазины в Китае или других третьих странах показывают вводящую в заблуждение отметку в среде отслеживания, где первым событием является информация о местонахождении отправления в Эстонии. Однако в почтовом мире это часто означает, что отправление покинуло экспортный терминал страны-отправителя и начало движение в Эстонию, и для того, чтобы физически добраться до Эстонии, может потребоваться еще несколько недель”, — сказала Марита Мяги, руководитель международного сегмента Omniva.
”Если посылка прибывает в сортировочный центр Omniva после 1 июля, она подлежит декларированию и облагается соответствующими налогами, независимо от любых других указаний в среде отслеживания. Проще всего проследить за этим в поиске отправления на сайте Omniva: если отправление до 1 июля получит статус ”В сортировочном центре Omniva”, то налоговые изменения посылки не коснутся”, — пояснила Мяги.
По данным Omniva, стоимость большинства отправлений из третьих стран менее 22 евро, т. е. до сих пор большинство посылок доходило до клиентов без дополнительных налогов и деклараций. С 1 июля ситуация изменится, и все отправления нужно будет декларировать независимо от их стоимости.
По всей Европе люди пытаются получить свои заказанные товары до 1 июля, поэтому заказов очень много, международное движение товаров перегружено и происходит медленно. ”Omniva не имеет возможности влиять на скорость доставки посылки в Эстонию, но мы сделаем все возможное, чтобы прибывшие до 1 июля посылки дошли до клиентов без дополнительных действий”, — пояснила Мяги.
С 1 июля изменится налогообложение небольших отправлений, заказанных из-за пределов Европейского союза, т. е. отменяется освобождение от НДС для отправлений стоимостью менее 22 евро, заказанных из-за пределов Европейского союза. Это означает, что если до сих пор вам не приходилось декларировать и уплачивать НДС на заказанные из третьих стран (например, Китая или США) товары стоимостью менее 22 евро, то с 1 июля 2021 года эти товары также должны быть задекларированы и с них должен быть уплачен НДС.
Эта поправка внесена Европейским союзом. Целью поправки является сокращение мошенничества с НДС и обеспечение равных условий для предприятий из ЕС по сравнению с предприятиями за пределами ЕС.