Остался всего месяц! Все посылки из-за пределов ЕС будут облагаться налогом независимо от даты покупки

При налогообложении учитывается, зарегистрированы ли товары как прибывшие в Европейский союз до или после 1 июля. Дата фиксируется в информации отправления, когда отправление достигло сортировочного центра Omniva.

Omniva предупреждает, что среда отслеживания отправлений в международных интернет-магазинах иногда может отображать недостоверную информацию, что для некоторых людей может привести к неожиданному возникновению обязательства уплаты налога.

”Некоторые интернет-магазины в Китае или других третьих странах показывают вводящую в заблуждение отметку в среде отслеживания, где первым событием является информация о местонахождении отправления в Эстонии. Однако в почтовом мире это часто означает, что отправление покинуло экспортный терминал страны-отправителя и начало движение в Эстонию, и для того, чтобы физически добраться до Эстонии, может потребоваться еще несколько недель”, — сказала Марита Мяги, руководитель международного сегмента Omniva.

”Если посылка прибывает в сортировочный центр Omniva после 1 июля, она подлежит декларированию и облагается соответствующими налогами, независимо от любых других указаний в среде отслеживания. Проще всего проследить за этим в поиске отправления на сайте Omniva: если отправление до 1 июля получит статус ”В сортировочном центре Omniva”, то налоговые изменения посылки не коснутся”, — пояснила Мяги.

По данным Omniva, стоимость большинства отправлений из третьих стран менее 22 евро, т. е. до сих пор большинство посылок доходило до клиентов без дополнительных налогов и деклараций. С 1 июля ситуация изменится, и все отправления нужно будет декларировать независимо от их стоимости.