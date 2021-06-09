09.06.2021, 13:10
Кот устроил пожар на электроподстанции и погиб
Foto: Andres Putting
Вчера спасатели получили два вызова, связанных с котами.
Во вторник в 09:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе Ахтме в Кохтла-Ярве загорелась подстанция предприятия. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что под один из электрощитов залез кот, что и привело к пожару. Подстанцию отключили от электричества и приступили к ликвидации последствий. Животное, к сожалению, погибло на месте.
В 12:48 спасатели получили вызов в деревню Конью волости Тойла, где котенок провалился в дымоход и застрял. При помощи выдвижной лестницы и жерди спасателям удалось вызволить животное. Спасательная операция закончилась в 14:22.