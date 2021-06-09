Кот устроил пожар на электроподстанции и погиб

Во вторник в 09:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе Ахтме в Кохтла-Ярве загорелась подстанция предприятия. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что под один из электрощитов залез кот, что и привело к пожару. Подстанцию отключили от электричества и приступили к ликвидации последствий. Животное, к сожалению, погибло на месте.