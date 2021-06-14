Переболевших коронавирусом все же решили вакцинировать двумя дозами. Почему?

Мужчина попытался объяснить, что уже переболел болезнью, подтвержденный диагноз есть у него в digilugu.ee, поэтому ему должно хватить одной дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Однако в регистратуре настояли на своем и сразу же записали его и на вакцинацию второй дозой.

Молодой человек остался недоволен, потому что.в итоге ему придется дольше ждать, чтобы получить необходимый ему паспорт вакцинации. Кроме того, разве это не пустая трата дозы вакцины и человеческого ресурса?

Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер пояснила, что так как болезнь достаточно новая и дополнительная информация о ней постоянно поступает, то в соответствии с этим меняются и рекомендации экспертов.

10 марта экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала переболевшим коронавирусом вакцинироваться одной дозой через неделю и вплоть до шести месяцев после выздоровления.

Однако 14 мая комиссия порекомендовала вакцинировать одной дозой переболевших COVID-19 на шестой месяц после выздоровления. Также рекомендуется вакцинировать одной дозой тех, кто переболел COVID-19 более шести месяцев назад.

Сыбер отметила, что рекомендации комиссии и руководства по использованию конкретной вакцины были направлены всем инстанциям, которые проводят вакцинацию в Эстонии.

Отвечающая за центр вакцинации "Тондираба" Ида-Таллиннская центральная больница не смогла прокомментировать, почему в данном случае человеку все равно назначили две дозы, так как сначала необходимо ознакомиться с его личными данными, на что нужно разрешение их владельца.

Если при регистрации на вакцинацию действительно была допущена ошибка со стороны сотрудника больницы, то вакцинацию второй дозой можно отменить. Больница заверила, что проводящие вакцинацию сотрудники получили рекомендации и ознакомились с ними.