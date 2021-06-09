Керсти Кальюлайд может остаться президентом, даже если ее не выберут

Именно столько необходимо для утверждение кандидатуры (у выдвинутого EKRE Хенна Пыллуааса шансы на такую поддержку минимальны).

Президентские полномочия Керсти Кальюлайд заканчиваются 10 октября. Что будет, если до этого срока не удастся выбрать нового президента? По словам председателя Isamaa Хелира Валдора Сеэдера, исполняющим обязанности президента может стать спикер Рийгикогу, то есть Юри Ратас.

Эксперты в области государственного права, однако, считают такой вариант нереальным. По их словам, если выборы в коллегии выборщиков провалятся и во второй раз, то Керсти Кальюлайд сможет продолжить в должности.

Согласно конституции, если речь не идет об отставке действующего президента, обвинительном приговоре суда или смерти, полномочия президента заканчиваются ”со вступлением в должность нового Президента Республики”. Это означает, что Кальюлайд может продолжить в должности, пока ситуация не разрешится и не будет избран новый президент.

Спикер Рийгикогу становится заместителем президента во всех других случаях, когда должностные полномочия президента заканчиваются или приостанавливаются, но конечную дату президентского срока Кальюлайд, по оценке экспертов, нельзя рассматривать как точку, после которой ее срок обрывается.

Лектор по государственному праву Тартуского университета Палома Крыыт Тупай согласна, что человек занимает кресло президента пока не будет выбран преемник. ”Это соответствует и общими принципами конституции, в том числе действующему рабочему распорядку государства и обеспеченной через это стабильности, сохранению которой помогают различные государственные институты”.