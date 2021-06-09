Керсти Кальюлайд может остаться президентом, даже если ее не выберут(105)
Именно столько необходимо для утверждение кандидатуры (у выдвинутого EKRE Хенна Пыллуааса шансы на такую поддержку минимальны).
Президентские полномочия Керсти Кальюлайд заканчиваются 10 октября. Что будет, если до этого срока не удастся выбрать нового президента? По словам председателя Isamaa Хелира Валдора Сеэдера, исполняющим обязанности президента может стать спикер Рийгикогу, то есть Юри Ратас.
Эксперты в области государственного права, однако, считают такой вариант нереальным. По их словам, если выборы в коллегии выборщиков провалятся и во второй раз, то Керсти Кальюлайд сможет продолжить в должности.
Согласно конституции, если речь не идет об отставке действующего президента, обвинительном приговоре суда или смерти, полномочия президента заканчиваются ”со вступлением в должность нового Президента Республики”. Это означает, что Кальюлайд может продолжить в должности, пока ситуация не разрешится и не будет избран новый президент.
Спикер Рийгикогу становится заместителем президента во всех других случаях, когда должностные полномочия президента заканчиваются или приостанавливаются, но конечную дату президентского срока Кальюлайд, по оценке экспертов, нельзя рассматривать как точку, после которой ее срок обрывается.
Лектор по государственному праву Тартуского университета Палома Крыыт Тупай согласна, что человек занимает кресло президента пока не будет выбран преемник. ”Это соответствует и общими принципами конституции, в том числе действующему рабочему распорядку государства и обеспеченной через это стабильности, сохранению которой помогают различные государственные институты”.
Тупай трактует конституцию так, что пока не избран новый президент, старый просто так ”уйти домой” из Кадриорга на может. Также нет оснований утверждать, что продление срока противоречит § 80 конституции, где сказано, что президент избирается на пять лет. ”Помимо прочего, у него нет прямого мандата от народа, поэтому если в случае необходимости он немного задержится в должности, то видимое противоречие, которое возникает в такой ситуации, можно оправдать другими происходящими из конституции задачами, например, обеспечением стабильности государственного порядка”.
Зайдет ли дело так далеко, пока неясно. По данным издания, правительственная комиссия уже составила список, состоящий из десяти имен кандидатов в президенты ЭР.