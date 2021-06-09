ФОТО | У самой оживленной остановки Таллинна исчезли заграждения. Куда они пропали?

"Мы удалили устаревшие леерные заграждения для того, чтобы заменить их на более безопасные — новые ограды окрашены порошковой краской в соответствии с цветовым кодом, указанным в каталоге таллиннской городской мебели", — ответил Талво Рюйтельмаа, заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта.

Пока что остановку у трамвайных путей и проезжую часть отделяет лишь бордюр, что может быть опасным для выходящих из общественного транспорта пассажиров. "К сожалению, не все работы удается полностью завершить в отведенное на это ночное время, поэтому мы продолжим работы при первой возможности. В данный момент завершено бетонирование, и прежде чем приступить к новому этапу работ, нужно дождаться, пока состав застынет", — добавил Рюйтельмаа RusDelfi.