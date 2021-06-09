Миротворцева, Дячук и Морозов выступят на молодежном чемпионате Европы

Право выступления на чемпионате Европы (U-20), который пройдет на стадионе "Кадриорг" 8-11 июля, обеспечили в настоящий момент 10 спортсменов Эстонии:

- Артур Дячук (ходьба 10 000 м), Екатерина Миротворцева (ходьба 10 000 м), Виктор Морозов (тройной прыжок), Расмус Роослехт (10-борье), Тыну Тамм (10-борье), Анн Кивикас (100 м и 200 м), Элизабет Пихела (высота), Лийза-Мария Лусти (длина), Герту Кюттманн (ядро), Катре Лийв (копье).

Нормативы для выступления на чемпионате Европы (U-23) - он пройдет 15-18 июля - выполнили уже 11 эстонских спортсменов:

- Хенри Сай (200 м), Карл-Эрик Назаров (400 м/б), Кенро Тохтер (110 м/б), Мартин Тяхт (110 м/б), Эрик Хаамер (шест), Кевин Саксон (ядро + диск), Гедли Туги (копье), Куннар Вийзел (копье), Лилиан Турбан (высота), Марлеэн Мюлла (шест), Лишанна Ильвес (длина).